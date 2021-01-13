Fırtına nedeniyle dünyaca ünlü sahilde 5 metrelik dalgalar oluştu (3)

BELEDİYE, FIRTINADA DEVRİLEN AĞAÇLARA MÜDAHALE ETTİ

Antalya'da hızı saatte 85 kilometreye ulaşan fırtına ve sağanak nedeniyle şehir geneli ve ilçelerde bazı ağaçlar devrilirken, bazılarının da dalları kırıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, gece boyunca zarar gören onlarca ağaca müdahale etti.

Büyükşehir ekipleri çalışmalarına hava aydınlanınca da devam etti. Devrilme tehlikesi bulunan ağaçlar da budandı. Ekipler emniyet önlemleri altında Konyaaltı Caddesi 'nde nostalji tramvay enerji hattında devrilen ağaca hızlı bir şekilde müdahale etti. Kent merkezinde TRT, Yıldız, Ali Çetinkaya , Konyaaltı, Kardeş Kentler ve İsmet Gökşen caddelerinde devrilen ağaçlar kısa sürede kaldırılarak, trafik güvenliği sağlandı.ERKEN BUDAMA RİSKİ AZALTTI

Geçen yıllara oranla son yaşanan fırtınada daha az ağacın zarar gördüğünü söyleyen Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı yetkilileri, "Ekiplerimiz tehlike yaratabilecek ağaçlara önceden müdahale ederek, derin budama yapmıştı. Bu da riski azalttı" diye konuştu.