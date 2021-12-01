Fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamalara neden oluyor - Son Dakika

Fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamalara neden oluyor
01.12.2021 14:38
Fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamalara neden oluyor Rize'de gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamalara neden oldu.
Fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamalara neden oluyor
RİZE - Rize'de gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamalara neden oldu.
Rize'de gece saatlerinde başlayarak etkisini ilerleyen saatlerde artıran fırtına Karadeniz Sahil Yolu'nun Ardeşen ile Fındıklı ilçeleri arasındaki bölümünde ulaşımı olumsuz etkiledi. Araçların geçişini tehlikeye atan fırtınada yol tek şeride düşürüldü. Belediye ekipleri ise dalgaların getirdiği taş ve kaya parçalarını temizleyerek yolu açmaya çalışıyor. Fırtınanın bu gece itibariyle etkisini yitirmesi bekleniyor.
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