Fırtına nedeniyle restoran camının kırılması sonucu 5 müşteri yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırtına nedeniyle restoran camının kırılması sonucu 5 müşteri yaralandı - Son Dakika

Fırtına nedeniyle restoran camının kırılması sonucu 5 müşteri yaralandı

6 saat önce

Isparta'da etkili olan fırtına nedeniyle bir restoranın cam bölümünün kırılması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da etkili olan fırtına nedeniyle bir restoranın cam bölümünün kırılması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, kentte sabah saatlerinden itibaren başlayan kuvvetli rüzgar etkisini artırdı.

Rüzgarın akşam saatlerinde fırtınaya dönüşmesi sonucu Sanayi Mahallesi'ndeki bir restoranın camı parçalandı.

Bu sırada restoranda bulunan müşterilerden Ertuğrul Savaş Gürdal (43), Mehmet Erkan Babaoğlu (49), Onur Bayramoğulları (44), Yılmaz Bay (38), Emine Çeliktepe (19) kırılan cam parçalarının vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Fırtına nedeniyle restoran camının kırılması sonucu 5 müşteri yaralandı

Isparta, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:08 Kaynak: AA
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