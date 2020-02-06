Son Dakika › Güncel › Fırtına nedeniyle şehit cenazesi Tokat'a indirilemedi - Son Dakika
Fırtına nedeniyle şehit cenazesi Tokat'a indirilemedi
6 saat önce
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın (24) naaşı fırtına nedeniyle Tokat Hava Alanına indirilemedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:40 Kaynak: İHA
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın (24) naaşı fırtına nedeniyle Tokat Hava Alanına indirilemedi.
Şehit Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın (24) naşı, memleketi Tokat'ın Almus ilçesine ulaştırılmak üzere Van'dan askeri uçakla Tokat Hava Limanına uğurlandı. Ancak Tokat'ta etkili olan fırtına nedeniyle uçak hava alanına inemedi. Uçak Sivas Nuri Demirağ Hava Limanına inmek zorunda kaldı. Burada şehidimizi Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Garnizon Komutanı Albay Hakan Tütüncü karşıladı. Şehit Uzman Onbaşının naşı kara yoluyla Tokat'ın Almus ilçesine gönderildi. - SİVAS
Son Dakika Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu Şehit annesinin sözleri yürek yaktı: Sen beyaz karlar altında damat mı oldun annem Van'da çığ altında kalıp şehit olan askerimizin babasından yürek burkan sözler: Soğuk üşütür sanıyorduk, içimizi yaktı Evde doğum yapan 14 yaşındaki kız, bebeğini çöp konteynerine attı