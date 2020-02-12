Fırtına nedeniyle şelale yukarıya doğru aktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırtına nedeniyle şelale yukarıya doğru aktı - Son Dakika

Fırtına nedeniyle şelale yukarıya doğru aktı

11 dakika önce

Britanya genelinde etkili olan Ciara fırtınası etkisini sürdürüyor.

Fırtına nedeniyle şelale yukarıya doğru aktı, System.String[]

Britanya genelinde etkili olan Ciara fırtınası etkisini sürdürüyor. İskoçya'da yüksek hızda esen rüzgarlar, Lum Şelalesi'nin yukarıya doğru akmasına neden oldu.

Britanya Adası'nda etkini sürdüren Ciara fırtınasında hızı saatte 100 kilometreyi geçen şiddetli rüzgarlar, İskoçya'daki Lum Şelalesi'nin yukarıya doğru akmasına neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şelaleden akan suların gökyüzüne doğru yükseldiği görüldü.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Şelalenin görüntüsü

-Suyun yukarı doğru akması


Britanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Grubu'nda işçiler, Erdoğan'a İBB'yi şikayet etti
Erdoğan kürsüdeyken salondaki bir vatandaş: Çoluğum çocuğum aç, bana yardım edin Adalet Bakanı, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ sözlerine cevap verdi Yatak altına saklanan kaçak göçmenlerin Türkiye macerası son buldu

Son Dakika Haberleri
12:46 Dwayne Johnson'ın kızı da güreşçi oldu!
12:34 Serenay Sarıkaya'nın geçen sene Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın videosunu beğendiği ortaya çıktı
11:41 Oyuncu Fahriye Evcen'in acı günü!
11:27 Ünlü isimler kış sporu etkinliğinde bir araya geldi
11:23 Oyuncu Fahriye Evcen'in babası hayatını kaybetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 13:07:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fırtına nedeniyle şelale yukarıya doğru aktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]