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Fırtına nedeniyle şelale yukarıya doğru aktı
6 saat önce
Britanya genelinde etkili olan Ciara fırtınası etkisini sürdürüyor.
Britanya Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:45 Kaynak: DHA
genelinde etkili olan Ciara
fırtınası etkisini sürdürüyor. İskoçya'da yüksek hızda esen rüzgarlar, Lum Şelalesi'nin yukarıya doğru akmasına neden oldu.Britanya Adası'nda etkini sürdüren Ciara fırtınasında hızı saatte 100 kilometreyi geçen şiddetli rüzgarlar, İskoçya'daki Lum Şelalesi'nin yukarıya doğru akmasına neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şelaleden akan suların gökyüzüne doğru yükseldiği görüldü.
Görüntü Dökümü
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