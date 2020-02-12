Fırtına nedeniyle şelale yukarıya doğru aktı - Son Dakika
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Fırtına nedeniyle şelale yukarıya doğru aktı

6 saat önce

Britanya genelinde etkili olan Ciara fırtınası etkisini sürdürüyor.

Fırtına nedeniyle şelale yukarıya doğru aktı, System.String[]
Britanya genelinde etkili olan Ciara fırtınası etkisini sürdürüyor. İskoçya'da yüksek hızda esen rüzgarlar, Lum Şelalesi'nin yukarıya doğru akmasına neden oldu.

Britanya Adası'nda etkini sürdüren Ciara fırtınasında hızı saatte 100 kilometreyi geçen şiddetli rüzgarlar, İskoçya'daki Lum Şelalesi'nin yukarıya doğru akmasına neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şelaleden akan suların gökyüzüne doğru yükseldiği görüldü.

Görüntü Dökümü


- İngiltere
Britanya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:45 Kaynak: DHA
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