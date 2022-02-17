Üye Girişi
Fırtına nedeniyle seyir halindeki feribotun camları patladı - Son Dakika

Fırtına nedeniyle seyir halindeki feribotun camları patladı

17.02.2022 20:27

Almanya'nın kuzeyinde etkili olan "Ylenia" fırtınası nedeniyle Hamburg kentinde seyir halinde olan feribotun camları patladı.

Almanya'nın kuzeyinde etkili olan "Ylenia" fırtınası nedeniyle Hamburg kentinde seyir halinde olan feribotun camları patladı.

Almanya'nın özellikle kuzeyinde etkili olan "Ylenia" fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Ülkede birçok eyalette okullar tatil edilirken, bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandı. Hamburg kentinde Elbe Nehri üzerinde seyir halinde olan feribotun camları fırtına nedeniyle oluşan dalgalar nedeniyle patladı. Camların patlaması sonucu feribotta bulunan yolcular panikle kaçışırken, yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Yetkililer, kazadan yolcuların yara almadan kurtulduğu ve feribotta da ağır hasar oluştuğu ifade edildi. Feribotun camlarının basınca neden dayanamadığı konusunda soruşturma başlatılırken, feribot seferleri de askıya alındı.

(Sinan Karamurat - Erdal Altuntaş/ İHA)

Fırtına nedeniyle seyir halindeki feribotun camları patladı
Fırtına nedeniyle seyir halindeki feribotun camları patladı
Fırtına nedeniyle seyir halindeki feribotun camları patladı
Fırtına nedeniyle seyir halindeki feribotun camları patladı

YORUMLAR
500

okullar, Fırtına, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fırtına nedeniyle seyir halindeki feribotun camları patladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:13 Son Dakika: Ülkemizde 17 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 258 kişi hayatını kaybetti 92 bin 406 yeni vaka belirlendi
20:07 Milli futbolcu Enes Ünal ayın futbolcusu seçildi! İnanılmaz performansa İspanyollar sessiz kalamadı
20:04 Kuzey Almanya'da etkili olan fırtına seyir halindeki feribotun camlarını patlattı
19:37 Çoban çalılıkların arasında buldu! 20 yaşındaki engelli kadın bıçaklanarak katledilmiş
19:27 Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe, Slavia Prag'ı karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti!
19:23 Karadeniz'de kritik alarm! Ukrayna-Rusya gerginliğinde İspanya'ya ait savaş uçakları havalandı
19:08 Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun ardından açıklama yaptı: Hastaneye yatışlarda yüzde 28 azalma görüldü
18:43 Ünlü futbolcunun hareketleri tepki çekti! Kulübün kadın çalışanını canlı yayında resmen taciz etti
18:14 HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Dokunulmazlığın kaldırılması kararı Meclis'ten çıkacak
18:11 Muslera ne zaman formasına kavuşacak! İşte tecrübeli kalecinin sahalara döneceği tarih
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 20:34:14. #1.11#
SON DAKİKA: Fırtına nedeniyle seyir halindeki feribotun camları patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement