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Fırtına nedeniyle tekneler ilerlemekte güçlük çekti

7 saat önce

İstanbul'da fırtına nedeniyle deniz seferleri iptal edildi.

İstanbul'da fırtına nedeniyle deniz seferleri iptal edildi. Boğaz gezisi gerçekleştiren teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralara yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış ve fırtına başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur ve fırtına zaman zaman şiddetini arttırdı. Fırtınanın etkisiyle dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrilme aşamasına geldi. Şiddetli yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Fırtına nedeniyle deniz seferleri iptal edildi. Boğaz gezisi gerçekleştiren tekneler boğazda güçlükle ilerledi. Gezi teknelerinin fırtına nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiği anlar kameralara yansıdı.

(Murat Horoz/İHA)

Fırtına nedeniyle tekneler ilerlemekte güçlük çekti

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
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