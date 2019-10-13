Son Dakika Haberleri: Fırtına obüsleri Resulayn'da terör hedeflerini vurmaya devam ediyor
Son Dakika 3. Sayfa Fırtına obüsleri Resulayn'da terör hedeflerini vurmaya devam ediyor

Fırtına obüsleri Resulayn'da terör hedeflerini vurmaya devam ediyor

12 dakika önce

Fırtına obüsleri Resulayn'da terör hedeflerini vurmaya devam ediyor.

Fırtına obüsleri Resulayn'da terör hedeflerini vurmaya devam ediyor

Fırtına obüsleri Resulayn'da terör hedeflerini vurmaya devam ediyor

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 03:34 Kaynak: İHA
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