Fırtına obüsleri Resulayn'da terör hedeflerini vurmaya devam ediyor
12 dakika önce
Fırtına obüsleri Resulayn'da terör hedeflerini vurmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 03:34 Kaynak: İHA
Fırtına obüsleri Resulayn'da terör hedeflerini vurmaya devam ediyor
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