Son Dakika Haberleri: Fırtına Okulun Çatısını Uçurdu

Fırtına Okulun Çatısını Uçurdu

41 dakika önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle Kozan Ortaokulu'nun çatısının bir bölümü uçtu.

Fırtına Okulun Çatısını Uçurdu, System.String[]
ADANA'nın Kozan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle Kozan Ortaokulu'nun çatısının bir bölümü uçtu.

Kozan'da dün geceden beri etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, Mahmutlu Mahallesi'nde bulunan Kozan Ortaokulu'nun çatısının bir bölümü de uçtu. Okulun bahçesine düşen çatı, hafta sonu olması nedeniyle kimseye zarar vermedi.

Mahalle sakinlerinden Soner Özev, çatının bir bölümünün büyük bir gürültüyle uçtuğunu belirterek, "Şiddetli bir gürültü duydum. Dışarı çıktım, baktım okulun çatısı uçuyor, emniyete haber verdim. Onlar da gelip gerekli önlemleri aldılar" dedi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:02 Kaynak: DHA

Adana, Kozan, Güncel
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