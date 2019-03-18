Son Dakika Haberleri: Fırtına Okulun Çatısını Uçurdu, Köy Yollarını Kapattı

Fırtına Okulun Çatısını Uçurdu, Köy Yollarını Kapattı

1 saat önce

-Köy yollarının açılması -Fırtınadan dolayı uçan çatı Karlıova ilçesinde dün öğle saatlerinde etkisini arttıran şiddetli rüzgar bir çok binanın ve okulun çatılarını uçurdu.

-Köy yollarının açılması
-Fırtınadan dolayı uçan çatı Karlıova ilçesinde dün öğle saatlerinde etkisini arttıran şiddetli rüzgar bir çok binanın ve okulun çatılarını uçurdu. fırtınadan dolayı 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:08 Kaynak: AA

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