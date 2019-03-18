Fırtına Okulun Çatısını Uçurdu, Köy Yollarını Kapattı
1 saat önce
-Köy yollarının açılması -Fırtınadan dolayı uçan çatı Karlıova ilçesinde dün öğle saatlerinde etkisini arttıran şiddetli rüzgar bir çok binanın ve okulun çatılarını uçurdu.
-Köy yollarının açılması
-Fırtınadan dolayı uçan çatı Karlıova
ilçesinde dün öğle saatlerinde etkisini arttıran şiddetli rüzgar bir çok binanın ve okulun çatılarını uçurdu. fırtınadan dolayı 10 köy yolu ulaşıma kapandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:08 Kaynak: AA
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