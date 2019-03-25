Son Dakika Haberleri: Fırtına Ormanı Yaktı

Fırtına Ormanı Yaktı

38 dakika önce

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde sabaha karşı şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle elektrik tellerinin üzerine ağaç devrilmesi sonucu çıkan yangında yaklaşık 8 hektarlık alan küle döndü.

Fırtına Ormanı Yaktı, System.String[]
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde sabaha karşı şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle elektrik tellerinin üzerine ağaç devrilmesi sonucu çıkan yangında yaklaşık 8 hektarlık alan küle döndü. Yangın, yaklaşık 4,5 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 04.30 sıralarında Sütçüler ilçesine bağlı Kesme köyündeki Kestane Beli mevkisinde, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle elektrik tellerine devrilen ağaç kısa devreye yol açarak yangın çıkardı. Bir anda alevlerin ortaya çıkmasının ardından hızla büyüyen yangına, Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kısa süre sonra müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, Isparta, Burdur illeri ile yakın bölgede bulunan Eğirdir ve Bucak ilçelerindeki Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinden de takviye ekip sevk edildi.

Yangın, çok sayıda söndürme ekibinin katılımıyla yaklaşık 4.5 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınabildi. Yangında yaklaşık 8 hektarlık alanın küle döndüğü öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği, yetkililerin inceleme başlattığı belirtilirken, yangının fırtına dolayısıyla çıktığı tahmin ediliyor. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:30 Kaynak: İHA

Isparta, Sütçüler, 3. Sayfa
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