Son Dakika Haberleri: Fırtına Otobüs Terminalinin Çatısını Uçurdu

Fırtına Otobüs Terminalinin Çatısını Uçurdu

42 dakika önce

Erzincan'da etkili olan fırtına nedeniyle otobüs terminalinin çatısı uçtu.

Fırtına Otobüs Terminalinin Çatısını Uçurdu, System.String[]
Erzincan'da etkili olan fırtına nedeniyle otobüs terminalinin çatısı uçtu.

Olay gece saatlerinde Erzincan Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Yaşanan olayda, ölen ya da yaralanan olmazken Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada fırtına nedeniyle soba zehirlenmesi, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli olunması istenmişti. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:05 Kaynak: İHA

Erzincan, 3. Sayfa
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