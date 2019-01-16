Fırtına Otobüs Terminalinin Çatısını Uçurdu
42 dakika önce
Erzincan'da etkili olan fırtına nedeniyle otobüs terminalinin çatısı uçtu.
Erzincan
'da etkili olan fırtına nedeniyle otobüs terminalinin çatısı uçtu.
Olay gece saatlerinde Erzincan Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Yaşanan olayda, ölen ya da yaralanan olmazken Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada fırtına nedeniyle soba zehirlenmesi, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli olunması istenmişti. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:05 Kaynak: İHA
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