Son Dakika Haberleri: Fırtına Otoyolda Yakaladı. Dehşet Anları Kamerada

Fırtına Otoyolda Yakaladı. Dehşet Anları Kamerada

3 saat önce

Fırtına otoyolda yakaladı.

Fırtına otoyolda yakaladı. Dehşet anları kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan hortum ve fırtına şehirde korku dolu anlar yaşattı. O anlardan birinde otoyolda araçlarıyla ilerleyen vatandaşlar etkili fırtınanın etkisiyle yere devrilen ağaçların altında kalmaktan son anda kurtuldular.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:14 Kaynak: İHA

Kumluca, Antalya, 3. Sayfa
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