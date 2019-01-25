Fırtına Otoyolda Yakaladı. Dehşet Anları Kamerada

Fırtına otoyolda yakaladı.

Fırtına otoyolda yakaladı. Dehşet anları kamerada



ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan hortum ve fırtına şehirde korku dolu anlar yaşattı. O anlardan birinde otoyolda araçlarıyla ilerleyen vatandaşlar etkili fırtınanın etkisiyle yere devrilen ağaçların altında kalmaktan son anda kurtuldular.

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