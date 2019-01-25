Fırtına Otoyolda Yakaladı. Dehşet Anları Kamerada
3 saat önce
Fırtına otoyolda yakaladı.
Fırtına otoyolda yakaladı. Dehşet anları kamerada
ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan hortum ve fırtına şehirde korku dolu anlar yaşattı. O anlardan birinde otoyolda araçlarıyla ilerleyen vatandaşlar etkili fırtınanın etkisiyle yere devrilen ağaçların altında kalmaktan son anda kurtuldular.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:14 Kaynak: İHA
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