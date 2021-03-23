Fırtına pazarcılara zor anlar yaşattı - Son Dakika

Fırtına pazarcılara zor anlar yaşattı

NİĞDE - Niğde'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, pazar esnafına zor anlar yaşattı.

Selçuk Mahallesi'nde kurulan kapalı Salı pazarında pazar çatısı uçtu, pazar esnaflarının da şemsiyeleri uçtu. Pazar esnafı ve vatandaşlar fırtınadan dolayı zor anlar yaşarken herhangi can kaybı yaşanmadı.

Meteoroloji, sabah saatlerinde başlayan fırtınanın yerini gün içerisinde kar yağışına bırakacağı duyurdu.