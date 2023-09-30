Fırtına hata yapmadı! Trabzonspor, sahasında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika

Fırtına hata yapmadı! Trabzonspor, sahasında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti

Fırtına hata yapmadı! Trabzonspor, sahasında Pendikspor\'u 2-1 mağlup etti
Son Güncelleme: 30.09.2023 18:37

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri Paul Onuachu ve Anastasios Bakasetas atarken konuk takımın tek golü ise Endri Çekici'den geldi.

Geçen hafta Hatayspor'a karşı son anda kaybeden Trabzonspor, ligin 7.haftasında Pendikspor'u sahasında 2-1'lik skorla yenmeyi başardı.

ONUACHU TARİHE GEÇTİ

Trabzonspor'un yeni yıldızı Paul Onuachu, 2007-2008 sonrası dönemde forma giydiği ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.

Fırtına sahasında esti! Trabzonspor, Pendikspor'u tek farkla geçti

MAÇ İLK YARIDA BİTTİ

Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri 3. dakikada Paul Onuachu ve 27. dakikada Anastasios Bakasetas attı. Pendikspor'un tek golü 36. dakikada Endri Çekici'den geldi.

Fırtına sahasında esti! Trabzonspor, Pendikspor'u tek farkla geçti

MENDY KIZARDI

Bordo-mavili takımda Batista Mendy, 72. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı. Mendy, Adana Demirspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Pendikspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Fırtına hata yapmadı! Trabzonspor, sahasında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fırtına hata yapmadı! Trabzonspor, sahasında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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