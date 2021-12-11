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Fırtına, sahili kızıla boyadı! Vatandaştan ilginç tespit: Marmara Denizi kusuyor sandım! - Son Dakika

Fırtına, sahili kızıla boyadı! Vatandaştan ilginç tespit: Marmara Denizi kusuyor sandım!

11.12.2021 10:38

İstanbul'da dün akşamki fırtınanın da etkisiyle Kadıköy- Caddebostan sahili baştan başa kırmızı yosunlarla kaplandı. Sabah yürüyüş için sahile inen bir vatandaş, "Marmara Denizi kusuyor diye düşündüm. Sonuçta bunlar da bir canlıydı. Ölmüşler ve denizin dibine çökmüşler" diye konuştu.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve dalga sonrası Caddebostan sahilinde korkutan görüntüler oluştu. Boydan boya kırmızıyla kaplanan sahili gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.Dev dalgalarla birlikte kıyıya vuran kırmızı renkli yosunları temizlemek için İBB ekipleri çalışma başlattı.

İSTANBUL-KADIKÖY CADDEBOSTAN SAHİLİNİ YİNE KIRMIZI RENKLİ YOSUNLAR KAPLADI

YÜRÜYÜŞ YOLUNU KAPLADI

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar kapladı. Sahile vuran dev dalgalar nedeniyle kırmızı renkli yosunlar sahildeki kayalıklara ve yürüyüş yolunu kapladığı görüldü.

İSTANBUL-KADIKÖY CADDEBOSTAN SAHİLİNİ YİNE KIRMIZI RENKLİ YOSUNLAR KAPLADI

"MARMARA DENİZİ KUSUYOR SANDIM"

Yosunları temizlemek için İstanbul Büyükşehir Belediye Ekipleri sabah saatlerinden itibaren çalışmaya başladı. Caddebostan sahilinde sabah yürüyüşü yapan Emine Kaysel, "Yürüyüş yollarındaki yosunları ilk defa gördüm. Geçen fırtınada vardı. Sabah saatlerinden itibaren belediye ekipleri de sahil kısımlardaki yosunları temizlemeye çalışıyorlar. Sahil boyunca çok kırmızı yosun var" dedi. Sahilde spor yapan bir başka kişi, "Marmara Denizi kusuyor diye düşündüm. Sonuçta bunlar da bir canlıydı. Ölmüşler ve denizin dibine çökmüşler. Bu haliyle birlikte sahil kısımlarında birikiyor. Sahil boyunca çok kırmızı yosun var ama bu bölgede daha çok gözüküyor" diye konuştu.

Lüks semtte boydan boya kırmızıya bürünmüş sahili gören vatandaş: Marmara Denizi kusuyor sandım
Lüks semtte boydan boya kırmızıya bürünmüş sahili gören vatandaş: Marmara Denizi kusuyor sandım
Lüks semtte boydan boya kırmızıya bürünmüş sahili gören vatandaş: Marmara Denizi kusuyor sandım
Fırtına, sahili kızıla boyadı! Vatandaştan ilginç tespit: Marmara Denizi kusuyor sandım!

Marmara Denizi, Caddebostan, İstanbul, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fırtına, sahili kızıla boyadı! Vatandaştan ilginç tespit: Marmara Denizi kusuyor sandım! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fırtına, sahili kızıla boyadı! Vatandaştan ilginç tespit: Marmara Denizi kusuyor sandım! - Son Dakika
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