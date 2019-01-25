Fırtına Sebze Fiyatlarını Etkileyebilir

ANTALYA'da havanın önceki senelere göre çok yağışlı ve nemli geçmesinden dolayı sebze ve meyvenin kalitesinin düştüğü üretimin ise azaldığını anlatan Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkan Yardımcısı Erkan Tosun, Antalya ve çevresinde etkili olan fırtına ve yağışın...

ANTALYA'da havanın önceki senelere göre çok yağışlı ve nemli geçmesinden dolayı sebze ve meyvenin kalitesinin düştüğü üretimin ise azaldığını anlatan Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkan Yardımcısı Erkan Tosun, Antalya ve çevresinde etkili olan fırtına ve yağışın sebze fiyatlarını önümüzdeki günlerde etkileyebileceğini söyledi.



Yağış ve nemli hava nedeniyle ürün kalitesinde ve miktarında azalma yaşandığını, bunun da fiyatlara yansıdığını anlatan Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkan Yardımcısı Erkan Tosun, çiftçinin daha az maliyetle daha az ürün elde ettiğini söyledi. Antalya ve çevresinde birkaç gündün etkili olan yağış ve fırtınanın ardından dün yaşanan hortum felaketinin seralara ve tarım alanlarına çok zarar verdiğini belirten Tosun, bunun önümüzdeki günlerde sebze ve meyve fiyatlarına yansıyabileceğini vurguladı. Tosun, "Seralarda şu an ürün yok, tonaj çok düştü, hastalıklarla uğraşıyoruz. İnsanlar şu anda üründen daha fazla mahsulünü nasıl koruyabileceğinin mücadelesini veriyor" dedi.



BİBER VE PATLICAN 10 LİRA



Türkiye'nin örtü altı sebze üretimin merkezi Antalya Hali'nde kilogram fiyatları şöyle:



"Domates çeşitleri 3.50- 6 TL, kokteyl domatesi 5-6 TL, sivri biber 10 TL, çarliston biber 9 TL, dolmalık biber 9 TL, salatalık 3.50- 4 TL, patlıcan 10- 12 TL, kabak 5- 6 TL, brokoli 3- 5 TL, karnabahar 3- 3.50 TL, lahana 2.50- 3 TL, ıspanak 7- 8 TL, kereviz 5 TL, turp 3 TL ve pırasa 4 TL."



- Antalya

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