Fırtına seferleri iptal ettirdi - Son Dakika
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Fırtına seferleri iptal ettirdi

6 saat önce

Meteorolojinin fırtına uyarısının ardından deniz ulaşımında sefer iptalleri başladı.

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Meteorolojinin fırtına uyarısının ardından deniz ulaşımında sefer iptalleri başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda sefer iptal edildi.

Marmara bölgesini gece saatlerinden itibaren etkisi altına alacağı belirtilen fırtına deniz ulaşımını vurdu. BUDO'da yarın yapılacak tüm seferlerin iptal edildiği belirtilirken, İDO'da ise sabah saatlerindeki saat 07.45-Bandırma-Yenikapı-Bostancı, saat 07.50-Kadıköy-Yenikapı- Bursa, 08.30-Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

BUDO sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Değerli Yolcularımız, 30.12.2019 Pazartesi günü olumsuz hava koşulları nedeni ile tüm deniz otobüsü seferlerimiz iptal edilmiştir." denildi.

(İHA)

Kadıköy, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:00 Kaynak: İHA
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