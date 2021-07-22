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Fırtına Şile'yi de vurdu! Denize giren 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Fırtına Şile'yi de vurdu! Denize giren 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı

22.07.2021 13:24

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra ilçesinde dün başlayan ve etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle olası boğulma vakalarının yaşanmaması için tüm ilçe genelinde denize girmek yasaklandı. Şile'de sabah saatlerinde denize giren 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı. Can kayıplarının ardından Şile'de kaymakamlık kararı ile denize girmek yasaklanırken, çok sık boğulma vakalarının yaşandığı Sarıyer Gümüşdere'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

İstanbul'un yanı başında yer alması sebebiyle Marmara Bölgesi'ndeki tatilcilerin yoğun olarak tercih ettiği Kandıra sahillerinde denize girmek yasaklandı. Dün başlayan ve çok sayıda boğulma vakasının yaşanmasına sebep olan olumsuz hava koşulları sebebiyle Kandıra Kaymakamlığı tarafından bazı bölgelerde denize girmek yasaklanmıştı. Olumsuz hava koşullarının devam ettiği Kandıra sahillerinde olası boğulma vakalarının yaşanmasını engellemek amacıyla denize girme yasağı kaymakamlık tarafından bir gün daha uzatıldı. Kararın ardından ilçe genelinde tüm sahillerde denize girilmesi yasaklandı.

ŞİLE'DE DENİZDE KAYBOLAN 3 KİŞİDEN 2'SİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Şile Ayazma Plajı'nda 07.30 sıralarında denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine arama kurtarma timi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cankurtaran ekipleri yoğun dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı. Kaybolan 3 kişiden 2'inin cansız bedenine ulaşılırken, Suriyeli olduğu öğrenilen kişi hastanenin morguna kaldırıldı.

Olumsuz hava koşulları sahilleri vurdu! Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı

KAYIP KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Diğer kayıp kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Şile sahilinde rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı.

SARIYER'DE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Tehlikeli akıntıları ve dalgalı suyu nedeniyle çok sık boğulma vakalarının yaşandığı Sarıyer Gümüşdere'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Sahil hattı boyunca plajın etrafına şerit çekilirken, vatandaşlar ise deniz kenarından uzaklaştırıldı. Atlı jandarma ekibi ise, Kurban Bayramı'nın 3. günü Sarıyer'deki plajlarda denetim yaptı. Ekipler, dalgalı olması nedeniyle vatandaşlardan denize girmemelerini istedi. Cankurtaranlar da dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.

Olumsuz hava koşulları sahilleri vurdu! Kandıra, Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı

"DALGALARDAN DOLAYI DENİZE GİREMEDİK, GERİ DÖNECEĞİZ"

Bayram tatilini Gümüşdere plajına gelerek değerlendirmek isteyen Muhammet Yavaş, "Dalgalar çok yüksek denize girmek yasak, görüyorsun halimizi döneceğiz o yüzden" dedi. Ailesiyle plaja gelen Nuran Karanfil ise, "Bayram için gelmiştik eşimin bir hafta izni vardı onun için geldik. Maalesef olmadı, giremedik dalgadan dolayı bekliyoruz. Birazdan geçecek dediler ama bakalım, yoksa geri döneceğiz" diye konuştu.

"İNSANLARIMIZDAN EMNİYET BEKLİYORUZ"

Plajın Cankurtaranı Samet Alpaslan ise, "Bugün rüzgar baya sert, 30 kilometreleri kadar buluyor. Pazar gününe kadar hava böyle devam edecek. O yüzden denize insanlarımızı sokamıyoruz. İnsanlarımızdan emniyet bekliyoruz, havalar güzel olunca zaten hiçbir risk yok" dedi.

Fırtına Şile'yi de vurdu! Denize giren 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı

Gümüşdere, Sarıyer, Kandıra, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırtına Şile'yi de vurdu! Denize giren 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


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