Fırtına Sonrası Çiftçi Kadınların Yüksek Fiyat İsyanı
1 saat önce
- Fırtına sonrası çiftçi kadınların yüksek fiyat isyanı "Dudağı boyal karılar çıkıyor biber bu para olmuş domates bu para olmuş, iyi gelin yin geri ne yiyecekseniz doyun garı olay bitmiştir "ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde fırtınanın vurduğu seraların kadın işçileri, fiyatlara itiraz...
- Fırtına sonrası çiftçi kadınların yüksek fiyat isyanı
"Dudağı boyal karılar çıkıyor biber bu para olmuş domates bu para olmuş, iyi gelin yin geri ne yiyecekseniz doyun garı olay bitmiştir "
ANTALYA - Antalya
'nın Kaş ilçesinde fırtınanın vurduğu seraların kadın işçileri, fiyatlara itiraz edenlere sitem etti. Fırtına sebebiyle Haziran ayına kadar devam edecek olan sezonun 5 ay erken kapattıklarını söyleyen kadın işçi, televizyonda fiyatın yüksek olduğunu söyleyenlere verdi veriştirdi. "Dudağı boyalı karılar çıkıyor biber bu para olmuş domates bu para olmuş, iyi gelin yiyin geri ne yiyecekseniz doyun garı olay bitmiştir " dedi.
İşçinin son halini gören diyen kadın çiftçi, okuyan çocukları bulunduğunu belirterek " Biber 8 milyon oldu diye çığırdılar şu çocukların rızkı şu anda Allah'tan geldi yapacak bir şeyimiz yok. Devletimiz Kumluca
'yı görsün, Antalya'yı görsün. 3 tane yavrum var biri Kumluca'da yatılıda okuyor, bugün okullar tatil çamurun içinde çalışıyor tek kazancımız bu. Sigortamız yok ek gelirimiz yok devamlı çalışıyoruz . Dudağı boyalı karılar çıkıyor biber bu para olmuş domates bu para olmuş iyi gelin yiyin geri ne yiyecekseniz doyun gari olay bitmiştir" dedi. Zararın çok olduğunu daha doğru dürüst ürün alamadıklarını söyleyen çiftçi kadın " Bundan sonra seranın üzerini mi düşünürsün sebzeyi mi düşünürün,rezillik sezonu erken kapattık. Haziran da bitiyordu tam para ettiği mevsimde bu afet oldu, bu ağaçlar ne zaman meyve getirir bitti artık yapacak bir şey yok tam toplayacaktık hepsi altüst oldu" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:15 Kaynak: İHA
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