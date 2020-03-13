Fırtına Suriyelilerin çadırlarını vurdu - Son Dakika

Fırtına Suriyelilerin çadırlarını vurdu
6 saat önce
İdlib kentinde kuvvetli fırtına Suriyelilerin çadırlarını yerle bir etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:53 Kaynak: İHA
İdlib kentinde kuvvetli fırtına Suriyelilerin çadırlarını yerle bir etti.
Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde etkisini artıran fırtına, İdlib'ten göç edenlerin Cebel Duvelib bölgesinde kurduğu
çadırları dağıttı. Çadırların etrafa savrulan demir kısımları 3 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. - İDLİB
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