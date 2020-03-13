Fırtına Suriyelilerin çadırlarını vurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fırtına Suriyelilerin çadırlarını vurdu - Son Dakika

Fırtına Suriyelilerin çadırlarını vurdu

6 saat önce

İdlib kentinde kuvvetli fırtına Suriyelilerin çadırlarını yerle bir etti.

Fırtına Suriyelilerin çadırlarını vurdu, System.String[]

İdlib kentinde kuvvetli fırtına Suriyelilerin çadırlarını yerle bir etti.


Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde etkisini artıran fırtına, İdlib'ten göç edenlerin Cebel Duvelib bölgesinde kurduğu


çadırları dağıttı. Çadırların etrafa savrulan demir kısımları 3 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. - İDLİB

İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:08:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fırtına Suriyelilerin çadırlarını vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]