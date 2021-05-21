Fırtına çatıyı böyle uçurdu - Son Dakika

Fırtına çatıyı böyle uçurdu

-Fırtına Geyikli'de hayatı felç etti: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

ÇANAKKALE - Ege bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına Çanakkale'nin tatil beldesi Geyikli'de hayatı felç etti. Hızı zaman zaman saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi sahilinde, bir inşaattan uçan büyük bir parça yakındaki bir otelin çatısına düştü. Rüzgar nedeniyle deniz kenarındaki çok sayıda şemsiye ve şezlong kullanılamaz hale geldi. Bir evin çatısının uçma anı da cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.