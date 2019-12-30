Fırtına, Tekirdağ'da çatı uçurdu, deniz ulaşımını aksattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırtına, Tekirdağ'da çatı uçurdu, deniz ulaşımını aksattı - Son Dakika

Fırtına, Tekirdağ'da çatı uçurdu, deniz ulaşımını aksattı

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, bir binanın çatısını uçurdu.

Fırtına, Tekirdağ'da çatı uçurdu, deniz ulaşımını aksattı, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, bir binanın çatısını uçurdu. Marmara Denizi'ndeki poyraz nedeniyle dev dalgalar kıyıya vurdu, deniz ulaşımı aksadı.

Çerkezköy ilçesinde etkili olar fırtınada, Fevzipaşa Caddesi Memur Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı parçaları, 2 otomobilde hasara neden oldu. Vatandaşlar, çatısının mahallelerinde bulunan Metin Seçkin Ortaokulu ve Zeki Algur İlkokulu'nun dağılımından 20 dakika önce uçtuğunu belirterek, "Eğer okul çıkışında uçsaydı öğrenciler zarar görebilirdi" dedi. İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri, uçan çatı parçalarını toplayıp, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

DENİZ ULAŞIMI AKSADI

Tekirdağ'da etkili olan şiddetli fırtına ve Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Marmara Adası, Avşa ve Karabiga'ya yapılan arabalı feribot seferlerinde de aksamalar yaşandı.

Fırtına nedeniyle sahilde yaklaşık 10 metrelik dalgalar oluşurken, çok sayıda balıkçı teknesi ise denize açılamadı. Dev dalgaların kıyıları dövmesi nedeniyle sahil çevresi sular altında kaldı. Çay bahçeleri alanında bulunan sandalyeler de çekilirken, çevrede bulunan büyük şemsiyeler rüzgara daha fazla dayanamayarak yıkıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü
Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı İstanbul'da yarın bu yollar kapalı

Son Dakika Haberleri
23:35 İDOB, Zorlu PSM'de yeni yıl konseri verdi - Son Dakika
23:34 (Ek Bilgiyle)İDO VE BUDO'dan fırtına iptalleri - Son Dakika
23:31 (Ek Bilgiyle)İDO VE BUDO'DAN FIRTINA İPTALLERİ - Son Dakika
23:30 Bakan Kasapoğlu'ndan AK Parti Hatay İl Başkanlığına ziyaret - Son Dakika
23:30 Alaşehir'de kar yağışı kırsal mahallelerde ulaşımı zorlaştırdı - Son Dakika
22:58 Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 23:37:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fırtına, Tekirdağ'da çatı uçurdu, deniz ulaşımını aksattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]