Fırtına Tekneleri Vurdu, Tur Teknesi Böyle Sürüklendi
40 dakika önce
Fırtına tekneleri vurdu, tur teknesi böyle sürüklendi Tur teknesi önüne kattığı küçük teknelerle birlikte Aksu çayında sürüklendiANTALYA - Antalya'da devam eden fırtına ve sağanak yağmur Aksu çayındaki tekneleri vurdu.
Fırtına tekneleri vurdu, tur teknesi böyle sürüklendi
Tur teknesi önüne kattığı küçük teknelerle birlikte Aksu
çayında sürüklendi
ANTALYA - Antalya
'da devam eden fırtına ve sağanak yağmur Aksu çayındaki tekneleri vurdu. 10'a yakın balıkçı teknesi batarken, içinde restorant bulunan bir gezi teknesi fırtına sebebiyle halatları kopunca kameralar önünde sürüklenmeye başladı. Önüne üç küçük tekneyi de katan büyük tekneyi durdurmak mümkün olmadı. İçinde kimsenin bulunmadığı tekneler 1,5 kilometre boyunca sürüklenip Aksu Çayının denizle buluştuğu noktaya doğru gözden kayboldu. Üç küçük tekne denize kavuşurken tur teknesi denize 300 metre kala çayın kenarında durdu.
Fırtına ve sağanak yağmur sebebiyle su debisi yükselen Aksu Çayında bulunan balıkçı tekneleri fırtınanın da etkisiyle adeta savruldu. 10'a yakın küçük balıkçı teknesi batarken önüne üç küçük tekneyi alan büyük tur teknesi herkesin gözü nünde çayda sürüklenmeye başladı. Önüne üç küçük tekneyi de alan tur teknesini durdurmak mümkün olmadı. İçinde kimsenin bulanmadığı tur teknesi bir süre sonra Aksu Çayının denizle buluştuğu noktaya doğru gözden kayboldu. üç küçük tekne denize kavuşurken tur teknesi 300 metre kala çayın kenarında durdu. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilirken, nehir kenarında bir teknenin içinden gelen sesi duyan sivil polisler teknede mahsur kalan köpeği alıp kıyıya çıkardılar.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:11 Kaynak: İHA
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