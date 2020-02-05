Fırtına tekneyi karaya sürükledi - Son Dakika
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Fırtına tekneyi karaya sürükledi

16 dakika önce

Bodrum'da etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Fırtına tekneyi karaya sürükledi, System.String[]

Bodrum'da etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Bir teknenin karaya sürüklendiği fırtına nedeniyle feribot seferleri de iptal edildi.


Bodrum'da abah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden esen kuvvetli rüzgar, öğleden sonra fırtınaya döndü. Fırtınada oluşan dev dalgalar, yarımadanın güney sahillerini dövdü.


Kumbahçe sahilindeki bazı işletmelerin masa ve sandalyeleri, dalgalar nedeniyle devrildi. Dalgaların zaman zaman sahildeki iş yerlerine vurması nedeniyle, işletmeciler kapı ve pencerelerde tedbir aldı.


Karaada ve Bodrum arasında zaman zaman küçük çapta hortumlar oluştuğu görüldü. Hortumlar daha fazla büyümeden kayboldu.


Bitez ve Gümbet koylarında ise denizin renginin kimi kısımlarda kahverengiye döndüğü görüldü. Dalgalar deniz dibindeki çöpleri de kıyıya sürükledi.


Bitez koyunda bağlı bulunan bir tekne ise tonozdan ayrılıp karaya vurdu. Tekne karaya vurup yan yattı. Yine Bitez koyunda yaklaşık bir buçuk ay önce karaya oturan öğrenilen "Butterfly" isimli yelkenli tekne de bir miktar daha sürüklendi. Kimi vatandaşlar tekne önünde fotoğraf çektirirken, çevre esnafı 1,5 aydır bu halde duran teknenin kaldırılması için yetkilileri harekete geçmeye çağırdı. - MUĞLA

Dalgalar, Bodrum, Bitez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:47 Kaynak: İHA
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