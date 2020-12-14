Fırtına tırda yüklü konteynerleri devirdi - Son Dakika

Fırtına tırda yüklü konteynerleri devirdi
14.12.2020 12:25
Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle liman çevresinde ve tırlarda yüklü konteynerler devrildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle liman çevresinde ve tırlarda yüklü konteynerler devrildi.
İskenderun merkezinde ve körfezde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle denizdeki gemiler limana yakın bölgelere demirlediler.
İskenderun Körfezinin turkuaz renge büründüğü fırtınada liman çevresinde boş arazide üst üste bekletilen boş konteynerler devrilirken İskenderun- Adana otoyolunda ise İskenderun'dan Payas yönüne giden tırda yüklü konteynerler de rüzgar nedeniyle devrildi.
Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan ve "Yarıkkaya" olarak adlandırılan fırtınanın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. - HATAY
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