Son Dakika Haberleri: Fırtına, Turizm Merkezi Kalkan'da Ağaçları Devirdi, Çatıları Uçurdu

Fırtına, Turizm Merkezi Kalkan'da Ağaçları Devirdi, Çatıları Uçurdu

2 saat önce

Şiddetli fırtına Antalya'nın Kaş ilçesinin turizm merkezi Kalkan'da da Kaş Belediyesi kalkan Sosyal Tesislerinde bulunan bütün ağaçlar kökünden sökülüp ya da kırılarak devrildi.

Fırtına, Turizm Merkezi Kalkan'da Ağaçları Devirdi, Çatıları Uçurdu, System.String[]
Şiddetli fırtına Antalya'nın Kaş ilçesinin turizm merkezi Kalkan'da da Kaş Belediyesi kalkan Sosyal Tesislerinde bulunan bütün ağaçlar kökünden sökülüp ya da kırılarak devrildi. Sokak aralarında bulunan sokak lambaları, sokak direkleri, evlerin bahçelerinde bulunan ağaçlar da fırtınadan nasibini aldı, çocuk oyun alanları zarar gördü. Kalkan merkezde bulunan sokak elektrik lambalarını deviren fırtına sonrası ekipler hızlı bir enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Bazı işyerlerinin de camları ve çerçeveleri kırıldı. Evlerin çatılarından uçan kiremit ve demir parçaları iş yerlerinde hasara sebep oldu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:25 Kaynak: İHA

Kaş Belediyesi, Antalya, 3. Sayfa
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