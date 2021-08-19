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Fırtına turu zora soktu! Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Roma'ya 2-1 mağlup oldu - Son Dakika

Fırtına turu zora soktu! Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Roma'ya 2-1 mağlup oldu

19.08.2021 22:16

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Roma'ya 2-1 yenildi. Temsilcimizin tek golü 64. dakikada yeni transfer Cornelius'tan geldi. Çizme ekibinin gollerini ise 55. dakikada Pellegrini ve 81. dakikada Shomurodov kaydetti.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Roma'yla karşılaştı. büyük bir heyecana sahne olan maçta bordo-mavililer güçlü rakibine 2-1 mağlup oldu.

YENİ TRANSFER GOLLE TANIŞTI

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken ikinci yarıda iki takım da açıldı. Roma 55. dakikada Pellegrini'nin golüyle 1-0 öne geçerken bordo-mavililer 64. dakikada yeni transfer Cornelius'la eşitliği yakaladı. 81. dakikada Shomurodov'un golüne engel olamayan temsilcimiz karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Fırtına turu zora soktu! Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Roma'ya 2-1 mağlup oldu

Trabzonspor, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fırtına turu zora soktu! Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Roma'ya 2-1 mağlup oldu - Son Dakika Spor


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