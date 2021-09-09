Fırtına uyarısı üzerine yük gemileri Sinop'un doğal limanına demirledi - Son Dakika

Gemilerin bekleme süresince tüm ihtiyaçları talep edilmesi halinde Sinop Liman Başkanlığınca karşılanıyor.

Batı Karadeniz 'de saatteki hızı 60 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli rüzgar öncesi uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, Sinop 'un doğal limanına demirledi.

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