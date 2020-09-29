Fırtına uyarısı yapıldı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği öğleden sonra Düzce çevresinde fırtına uyarış yaparak vatandaşları uyardı.

Düzce Valiliği fırtına uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda "Rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yapıldı. - DÜZCE