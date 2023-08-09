Meteoroloji'nin fırtına uyarısı sonrası İstanbul dahil birçok ilde denize girmek yasaklandı - Son Dakika
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Meteoroloji'nin fırtına uyarısı sonrası İstanbul dahil birçok ilde denize girmek yasaklandı

09.08.2023 10:14

Meteoroloji'nin fırtına uyarısıyla birlikte bazı il ve ilçelerde denize girişler yasaklandı. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi, Düzce'nin Akçakoca ilçesi, Sakarya'nın Karasu, Kocaali, Kandıra ve Kaynarca ilçeleri ile İstanbul'un Şile ve Silivri ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmesi tehlikeli ve yasaklandı.

Meteoroloji'nin fırtına uyarısı ile birlikte bazı il ve ilçelerde herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için denize girişler yasaklandı. İşte olumsuz hava şartları nedeniyle yasak gelen plaj ve sahiller.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle plajlarda 2 gün denize girilmesi yasaklandı. Şarköy Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda dünün ardından bugün de denize girilmesine izin verilmeyecek.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, dün bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine müsaade etmedi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan anons yaparak vatandaşları uyardı.

DÜZCE

Düzce'nin turizm bölgelerinden Akçakoca ilçesinde 9 Ağustos günü denize girmenin yasaklandığı bildirildi. Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede dün akşamdan itibaren etkili olması beklenen olumsuz hava şartlarının plaj ve sahillerde risk oluşturacağı belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle bugün ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu kaydedilerek, "Vatandaşların denize girmemelerini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.Açıklamanın ardından sahil ve plajlarda güvenlik önlemleri artırıldı

SAKARYA

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçeleri Karasu, Kocaali, Kandıra ve Kaynarca'da 2 gün boyunca beklenen yoğun dalga nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulunuldu. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle 9 ve 10 Ağustos'ta denizde dalga boyunun 2 metreyi aşabileceği belirtildi.

Açıklamada, hava muhalefeti, şiddetli rüzgar ve lodos beklentisi sebebiyle denizde riskli bir ortam oluşacağının tahmin edildiği kaydedilerek şu ifadelere yer verildi; "Karadeniz sahillerimiz boyunca Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde dalga boyunun 9 ve 10 Ağustos'ta 2 metreye ulaşacağı yönünde tahminler var. Tatilcilerimize bu şartlarda denize girmemeleri konusunda uyarıda bulunuyoruz. Ekiplerimiz sahillerde kırmızı bayrak çekerek, misafirlerimizi denize girmemeleri konusunda anonslarla uyaracaktır. Lütfen onların hayatını ve kendi hayatınızı riske atmayın ve uyarıları dikkate alın."

İSTANBUL'DA YASAK GELEN SAHİLLER

İstanbul'da da bazı sahillerde denize girmek yasaklandı. Şile ve Silivri'de olumsuz hava şartları nedeniyle 9 Ağustos'ta denize girmek yasaklandı.

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 9 Ağustos Çarşamba günü kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiği vurgulanarak şöyle denildi; "Dalga boyunun bir metre ile iki metre olarak oluşacağı ve zaman zaman 2,5 metreye ulaşacağı, aynı zamanda sağanak yağmur beklentisinin olduğu belirtilmiştir. Kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle buna bağlı rip akıntılarının riski göz önüne alınarak vatandaşlarımızın can ve mal kaybıyla karşılaşmaması için Kaymakamlığımızca 9 Ağustos Çarşamba günü İlçemiz sahillerinde denize girmek yasaklanmıştır"

SİLİVRİ

Silivri İlçe Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "9 Ağustos 2023 tarihinde sahil ve plaj bölgelerinde olumsuz hava ve deniz şartları beklendiğinden, İlçemiz sınırları dahilindeki sahillerde denize girmek tehlikeli olup, denize girilmesi yasaklanmıştır" denildi.

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel
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Fırtına uyarılarının ardından 3 şehirde denize girmek yasaklandı Fırtına uyarılarının ardından 3 şehirde denize girmek yasaklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Silivri, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'nin fırtına uyarısı sonrası İstanbul dahil birçok ilde denize girmek yasaklandı - Son Dakika


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