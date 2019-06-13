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Fırtına Vadisi'ndeki yıkımlar devam ediyor

2 saat önce

Fırtına Vadisi'ndeki yıkımlar devam ediyorRİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ve Ardeşen ilçelerindeki Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nca korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Fırtına Vadisi boyunca bulunan kaçak yapıların yıkımı 2 gündür devam ediyor.

Fırtına Vadisi'ndeki yıkımlar devam ediyor
RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ve Ardeşen ilçelerindeki Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nca korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Fırtına Vadisi boyunca bulunan kaçak yapıların yıkımı 2 gündür devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde yürürlüğe koyduğu İmar Barışı uygulamasını fırsat bilerek ve özellikle yaylalarda ve SİT alanlarında son dönemlerde görülen kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri Fırtına Vadisi boyunca İl Özel İdaresince alınan yıkım kararlarının uygulanması kapsamında 20 Mayıs tarihinde harekete geçilmişti. Vadideki toplamda 21 adet kaçak ve ruhsatsız yapıdan biri olarak gösterilen Akkaya köyünde Fırtına Deresi kenarındaki Kemal Eksilmez'e ait 3 katlı yapının yıkımı için başlatılan çalışmalara kaçak bina sahipleri büyük tepki göstermiş, gerginlik yaşanmıştı. Kaçak yapı sahiplerine önceden yıkım için 'tebligat' gitmediği iddiasıyla yıkımlar ileri bir tarihe ertelenmişti. Yıkımlar tebligat için yasal sürenin dolmasının ardından 11 Haziran günü yeniden başlamıştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında sabah erken saatlerde başlayan yıkımlarda 2 günde 15'e yakın kaçak bina yıkıldı. Bazı bina sahipleri ise kaçak yapılarını kendileri yıktı. Yıkımlarda herhangi bir sorun yaşanmazken, bölgedeki binaların yıkımlarının hafta sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
Fırtına Vadisi'ndeki yıkımlar devam ediyor
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:56 Kaynak: İHA
Ardeşen, Çamlıhemşin, Fırtına Vadisi, Güncel
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