Fırtına Van Gölü'nü coşturdu - Son Dakika
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Fırtına Van Gölü'nü coşturdu

12.04.2022 13:43

- Fırtına Van Gölü'nü coşturdu Van'da dün akşam saatlerinde başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkilerken, Van Gölü sahillerinde dev dalgalar oluştu.

- Fırtına Van Gölü'nü coşturdu

VAN - Van'da dün akşam saatlerinde başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkilerken, Van Gölü sahillerinde dev dalgalar oluştu.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak sürdüren fırtına, Van'da hayatı olumsuz etkiliyor. Saatteki hızı 35 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Van Gölü'nde oluşan dalgaların yüksekliği 3 metreyi geçerken, İskele Mahallesi'nde dalgalar Feribot İskelesi'nin etrafındaki 2 metre yüksekliğindeki istinat duvarını aştı. Fırtına nedeniyle Van Gölü'nde oluşan dalgalardan dolayı balıkçılar göle açılamadı.

"Van Valiliğinde rüzgar ve çığ uyarısı"

Van valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinden yarın gece saatlerine kadar, güney ilçelerimizde ve Hakkari çevrelerinde beklenen kuvvetli (50-70 km/sa) zaman zaman fırtına (60-80 km/sa) şeklinde beklenen rüzgar nedeniyle; ulaşımda aksamalar ve özellikle de çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Halkımıza önemle duyurulur" denildi.

"Meteorolojiden çığ uyarısı"

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Muş ve Bitlis çevresinde aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren ise yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklenmektedir. Ayrıca yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmekte. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıklarının Muş 6, Hakkari 11, Van 8 ve Bitlis'te 4 derece olması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Fırtına Van Gölü'nü coşturdu
Fırtına Van Gölü'nü coşturdu
Fırtına Van Gölü'nü coşturdu

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Feribot İskelesi, Van Gölü, Fırtına, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fırtına Van Gölü'nü coşturdu - Son Dakika


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