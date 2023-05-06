Fırtına ile birlikte çıkan hortum Mersin'i birbirine kattı! Tırlar devrilirken, çatılar ve seralar uçtu - Son Dakika
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Fırtına ile birlikte çıkan hortum Mersin'i birbirine kattı! Tırlar devrilirken, çatılar ve seralar uçtu

06.05.2023 18:41

Mersin'in Anamur ilçesinde fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum biri tır iki aracı devirdi, çatıları uçurup seralara zarar verdi. Olayda hafif ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Fırtına ve hortumun geldiği o anlar da cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Mersin'in Anamur ilçesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum, ilçeye bağlı Sultan Alaaddin, Akarca ve Ören mahallelerinde seraları parçaladı, çatıları uçurdu.

ARAÇLAR TERS DÖNDÜ

Hortum bir tırı devirdi, bir hafif ticari aracı da ters döndürdü. Dereye düşerek ters dönen aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anamur'da tırlar devrildi, çatılar ve seralar uçtu! Fırtına ve hortumun geliş anı kamerada

KOPAN ELEKTRİK TELLERİNDEN KIVILCIMLAR ÇIKTI

Ağaçlarında devrildiği, seralarda ve çilek tarlalarında zarara yol açan fırtına ve hortumun geldiği anlar da cep telefonu görüntüsüne yansıdı. O anlarda, kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar ve devrilen kapının sürüklenmesi ile parçalanan seralar yer aldı. Panik anları görüntüyü çekenin anlatımına da yansıdı.

Öte yandan fırtına ve hortum sonrası bölgeye gönderilen belediye ve kurumların ekipleri çalışmalara başladı.

İşte fırtına ve hortumun vurduğu ilçeden kareler;

Mersin'de tırlar devrildi, çatılar ve seralar uçtu! Fırtına ve hortumun geliş anı kamerada
Mersin'de tırlar devrildi, çatılar ve seralar uçtu! Fırtına ve hortumun geliş anı kamerada
Mersin'de tırlar devrildi, çatılar ve seralar uçtu! Fırtına ve hortumun geliş anı kamerada
Mersin'de tırlar devrildi, çatılar ve seralar uçtu! Fırtına ve hortumun geliş anı kamerada
Mersin'de tırlar devrildi, çatılar ve seralar uçtu! Fırtına ve hortumun geliş anı kamerada
Mersin'de tırlar devrildi, çatılar ve seralar uçtu! Fırtına ve hortumun geliş anı kamerada
Mersin'de tırlar devrildi, çatılar ve seralar uçtu! Fırtına ve hortumun geliş anı kamerada
Mersin'de tırlar devrildi, çatılar ve seralar uçtu! Fırtına ve hortumun geliş anı kamerada
Mersin'de tırlar devrildi, çatılar ve seralar uçtu! Fırtına ve hortumun geliş anı kamerada
Mersin'de tırlar devrildi, çatılar ve seralar uçtu! Fırtına ve hortumun geliş anı kamerada
Kaynak: İHA
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Fırtına, Anamur, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fırtına ile birlikte çıkan hortum Mersin'i birbirine kattı! Tırlar devrilirken, çatılar ve seralar uçtu - Son Dakika


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