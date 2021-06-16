Fırtına ve hortum muz serasını yerle bir etti - Son Dakika

Antalya'da sabah saatlerinde etkili olan hortum ve fırtına, merkez Aksu ilçesindeki muz seralarını adeta yerle bir etti.

Antalya'da sabah saatlerinde yaşanan hortum ve şiddetli fırtına, Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan bir muz serasında ağır hasara yol açtı. 60 dekarlık muz serasının 10 dekarındaki muz ağaçları ve sera zarar gördü. Serasının olduğu alanda ikamet eden Emin Şencan, sabah saat 07.00'de başlayan yağmur, fırtına ve hortum sonrası serasının bir bölümünün kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Serasının bir bölümünün yıkılmasına canlı olarak şahit olduğunu kaydeden Şencan, "Benim muz ekili kapalı alan toplam seram 60 dekar. Seramın 8 dekarı hasar gördü. Muzlarımın tam doğum zamanıydı. Hasat öncesi doğum yapacaklardı. 8 dekar muz telef oldu. Tekrar yenilerini ekeceğiz. Kapalı alanda ilk defa başımıza geliyor. 16 aylık bir sera, daha çok yeni ama fırtınaya dayanamadı" dedi. - ANTALYA