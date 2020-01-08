Fırtına ve kar yağışı Kastamonu'da etkili oldu - Son Dakika
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Fırtına ve kar yağışı Kastamonu'da etkili oldu

7 saat önce

Kastamonu'nun Karadeniz kıyısındaki ilçesi Abana'da saatteki hızı yaklaşık 50 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle 4 metreyi aşan dalgalar oluştu.

Fırtına ve kar yağışı Kastamonu'da etkili oldu, System.String[]

Kastamonu'nun Karadeniz kıyısındaki ilçesi Abana'da saatteki hızı yaklaşık 50 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle 4 metreyi aşan dalgalar oluştu.

Sahil şeridinde bulunan bazı evlerin duvarlarına zarar veren dalgalar, festival meydanı ve Harmason sahilinde kum ve taş yığınları oluşturdu.

Çatalzeytin ilçesine ulaşımın sağlandığı kara yolunun Hacıveli mevkisinde altyapı sularının taşması sonucu ekipler bölgede çalışma yürüttü.

Aşırı yağışlar sonucunda Ezine Çayı'nın debisi arttı, bölgede su baskınları oluştu.

Öte yandan ilçenin, il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolunda da kar yağışı etkili oldu.

Karayolları 152. Şube Şefliğine bağlı Isırganlık Bakımevi'ndeki ekipler, güzergahta ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kastamonu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Kastamonu, Karadeniz, Abana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:46 Kaynak: AA
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