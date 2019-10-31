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Fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

6 saat önce

Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olacak yağışlı havanın, yarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında şiddetli sağanak, Batı Karadeniz'de de kuvvetli fırtına şeklinde kendini göstermesi bekleniyor.

Fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı, System.String[]

Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olacak yağışlı havanın, yarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında şiddetli sağanak, Batı Karadeniz'de de kuvvetli fırtına şeklinde kendini göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Şırnak ve Muş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların İskenderun Körfezi çevresi ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara'nın güneyinde kuvvetli, Marmara'nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli esmesi öngörülüyor.

Denizlerde ise Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına, Marmara'da fırtına, Doğu Karadeniz'in doğusu ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Karadeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:48 Kaynak: AA
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