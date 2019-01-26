Son Dakika Haberleri: Fırtına ve Yağış Didim'de Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Fırtına ve Yağış Didim'de Yaşamı Olumsuz Etkiledi

1 saat önce

Ege Bölgesi'nde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış Didim'i de vurdu.

Fırtına ve Yağış Didim'de Yaşamı Olumsuz Etkiledi, System.String[]
Ege Bölgesi'nde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış Didim'i de vurdu. Fırtınayla etkili olan yağışlar sebebiyle bir işyerinin önündeki garajın çatısı ile bir işyerinin tabelası uçarken, bilbordların devrildiği görüldü.

Kıyı Ege'de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına Didim'de günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan yağışlar etkisini sürdürürken, yağışlar günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle ilçedeki cadde ve bulvarlar sular altında kalırken, fırtına sebebiyle Hisar mahallesindeki bir işyerinin önündeki garaj çatısı da yıkıldı. Fırtına ve yağış Altınkum'da dev dalgalar oluşturdu. Yaşanan fırtına ve yağış sebebiyle ilçenin bazı yerlerinde kısa süreli elektrik kesintileri de yaşandı. Bölgede olumsuz hava koşulları devam ediyor. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:33 Kaynak: İHA

Ege, Didim, Güncel
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