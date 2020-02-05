Fırtına ve yağış etkili oldu - Son Dakika
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Fırtına ve yağış etkili oldu

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde fırtına, kıyıya bağlı bazı teknelerin alabora olmasına yol açtı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde fırtına, kıyıya bağlı bazı teknelerin alabora olmasına yol açtı.

İlçede dün gece başlayıp gündüz saatlerinde hızını artıran ve şiddetli yağışla etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Saatteki hızı 75 ila 105 kilometre olan fırtına nedeniyle Sarımsaklı mevkisi ile Altınova ve Sahilkent mahallelerinin yanı sıra Yunus Emre Parkı ile Gönül Yolu Köprüsü mevkilerinde, kıyıya bağlı küçük balıkçı teknelerinden bazıları alabora oldu. Aynı bölgelerde teknelerin bağlandığı ahşap iskeleler de parçalandı.

Sahilkent Mahallesi'nde bazı ağaçlar devrildi. Yunus Emre Parkı'nda ise bodur ağaçlar fırtınadan olumsuz etkilendi.

Sarımsaklı'da bazı binaların bodrum katlarında su baskını yaşandı. Altınova'da bazı ekili tarım arazileri su altında kaldı.

Meteorolojik tahminlere göre, fırtına gece saatlerinde etkisini yitirecek. Bölgede hava sıcaklıkları 10 ila 15 derece azalacak.

Fırtına ve yağış etkili oldu

Sarımsaklı, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:07 Kaynak: AA
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