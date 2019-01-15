Son Dakika Haberleri: Fırtına ve Yağmur Antalya'da Hasara Neden Oldu

Fırtına ve Yağmur Antalya'da Hasara Neden Oldu

22 dakika önce

ANTALYA'nın Kaş ve Demre ilçelerinde şiddetli yağış ve fırtına seralara zarar verirken, Kumluca Sebze ve Meyve Hali'nin çatısı kısmen çöktü.

Fırtına ve Yağmur Antalya'da Hasara Neden Oldu, System.String[]
ANTALYA'nın Kaş ve Demre ilçelerinde şiddetli yağış ve fırtına seralara zarar verirken, Kumluca Sebze ve Meyve Hali'nin çatısı kısmen çöktü.

Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi'nin Göçebeler mevkisinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına bazı seralarda zarara yol açtı. Naylon örtüler yırtıldı, yağmur nedeniyle seralardaki ürünler zarar gördü. Çavdır Mahallesi'nde ise derenin taşması sonucu Çetin Kıras'a ait 1,5 dönümlük domates serasını su bastı. Taşkın nedeniyle serada büyük çapta zarar oluştu. Fırtınada çok sayıda ağaç devrildi, yerlerinden söküldü. Patara Mahallesi'nde de fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle 10 dönüm seranın plastik örtüsü yırtıldı, ürünler zarar gördü.

Demre ilçesinde ise şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Üreticiler, seralarının fırtınadan etkilenmemesi için seralarda nöbet tutuyor. İlçede zaman zaman elektrik kesintisi yaşanıyor.

HALİN ÇATISI ÇÖKTÜ

Fırtına, Kumluca ilçesinde de maddi hasara yol açtı. Yağış ve fırtına nedeniyle Kumluca Sebze ve Meyve Hali'nin çatısı çöktü; bazı iş yerleri ve park halindeki araçlar zarar gördü. Sebze ve meyve yüklenen iki TIR'da, üzerlerine çatının çökmesi nedeniyle hasar meydana geldi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:29 Kaynak: DHA

Demre, Kumluca, Antalya, Güncel
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