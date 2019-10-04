Fırtına ve yağmur İzmir'e yaklaşıyor, seferler iptal
28 dakika önce
İzmir'de elverişsiz hava koşulları nedeniyle deniz seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:04 Kaynak: İHA
İzmir'de elverişsiz hava koşulları nedeniyle deniz seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Meteorolojinin İzmir ve Ege Bölgesi için fırtına ve yağış uyarısının ardından seferlerde aksamalar yaşanmaya başladı. İzmir Deniz İşletmeciliği A.Ş. (İZDEZ), saat 14.15 itibariyle arabalı vapur seferleri dahil tüm seferlerin iptal edildiğini bildirdi. Seferlerin ne zaman başlayacağı konusunda bilgi paylaşımı yapılmadı. - İZMİR
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