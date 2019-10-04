Son Dakika Haberleri: Fırtına ve yağmur İzmir'e yaklaşıyor, seferler iptal
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Fırtına ve yağmur İzmir'e yaklaşıyor, seferler iptal

28 dakika önce

İzmir'de elverişsiz hava koşulları nedeniyle deniz seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Fırtına ve yağmur İzmir'e yaklaşıyor, seferler iptal, System.String[]

İzmir'de elverişsiz hava koşulları nedeniyle deniz seferlerinin iptal edildiği bildirildi.


Meteorolojinin İzmir ve Ege Bölgesi için fırtına ve yağış uyarısının ardından seferlerde aksamalar yaşanmaya başladı. İzmir Deniz İşletmeciliği A.Ş. (İZDEZ), saat 14.15 itibariyle arabalı vapur seferleri dahil tüm seferlerin iptal edildiğini bildirdi. Seferlerin ne zaman başlayacağı konusunda bilgi paylaşımı yapılmadı. - İZMİR

İzmir, Ege, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:04 Kaynak: İHA
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