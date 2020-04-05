Fırtına yapımı süren kafeyi yıktı - Son Dakika

Hatay'ın Payas ilçesinde şiddetli fırtına yapımı devam eden kafeyi yerle bir etti.



Dün akşam saatlerinde başlayan fırtına bugün de etkisini sürdürdü. Karacami Mahallesinde yapımı devam eden 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda Park Kafe yıkılırken, Yenişehir Mahallesi'nde bir ağaç şiddetli rüzgara dayanamayarak yola devrildi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yola devrilen ağacı keserek sokakta temizlik çalışması yaptı. - HATAY