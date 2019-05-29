Son Dakika Haberleri: Fırtına yedek kulübesini uçurdu
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Fırtına yedek kulübesini uçurdu

27 dakika önce

Zonguldak'ta akşam saatlerinde etkili fırtına futbol sahasında ki portatif yedek kulübesini sürükleyerek tel örgülerin üzerine düşürdü.

Fırtına yedek kulübesini uçurdu, System.String[]
Zonguldak'ta akşam saatlerinde etkili fırtına futbol sahasında ki portatif yedek kulübesini sürükleyerek tel örgülerin üzerine düşürdü.

Zonguldak'ta akşam saatlerinde etkili olan fırtına futbol sahalarına da yansıdı. Kilimli ilçesinde yer alan Ahmet Şerifoğlu Stadyumunda ki portatif yedek kulübesi fırtına nedeniyle sürüklenerek tel örgülerinin üzerine düştü. Gençlik Spor İl Müdürlüğü personelleri sabah saatlerinde manzarayı görünce şaşkına döndü. Öte yandan hasar gören portatif tribün ve tel örgüler için çalışmalar başladı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:16 Kaynak: İHA
Kilimli, Futbol, Zonguldak, Spor
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