Fırtına yedek kulübesini uçurdu
27 dakika önce
Zonguldak'ta akşam saatlerinde etkili fırtına futbol sahasında ki portatif yedek kulübesini sürükleyerek tel örgülerin üzerine düşürdü.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:16 Kaynak: İHA
'ta akşam saatlerinde etkili fırtına futbol sahasında ki portatif yedek kulübesini sürükleyerek tel örgülerin üzerine düşürdü.
Zonguldak'ta akşam saatlerinde etkili olan fırtına futbol sahalarına da yansıdı. Kilimli
ilçesinde yer alan Ahmet Şerifoğlu Stadyumunda ki portatif yedek kulübesi fırtına nedeniyle sürüklenerek tel örgülerinin üzerine düştü. Gençlik Spor İl Müdürlüğü personelleri sabah saatlerinde manzarayı görünce şaşkına döndü. Öte yandan hasar gören portatif tribün ve tel örgüler için çalışmalar başladı. - ZONGULDAK
A Milli Takım'da Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı
Kadın girişimci mandanın etinden ve sütünden 8 çeşit ürün üretiyor
Chelsea-Arsenal UEFA Avrupa Ligi Finali şifresiz kanalda
Abdullah Avcı'dan Beşiktaş için sürpriz hamle