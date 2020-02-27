Fırtına yeni hastane inşaatını vurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fırtına yeni hastane inşaatını vurdu - Son Dakika

Fırtına yeni hastane inşaatını vurdu

6 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde saatteki hızı 80 kilometreyi bulan fırtına sonrası, inşaatı süren Lüleburgaz Yeni Devlet Hastanesi'nin duvarındaki yapı malzemeleri uçtu.

Fırtına yeni hastane inşaatını vurdu, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde saatteki hızı 80 kilometreyi bulan fırtına sonrası, inşaatı süren Lüleburgaz Yeni Devlet Hastanesi'nin duvarındaki yapı malzemeleri uçtu. Şans eseri yaralanma olmazken, hastanede maddi hasar meydana geldi.


Lüleburgaz'da yapımı devam eden yeni devlet hastanesi inşaatının duvarındaki mantolama malzemelerinin olduğu duvar şiddetli rüzgara dayanamadı. Saatteki hızı 80 kilometreyi bulan rüzgar sonucunda yeni hastanenin duvarı rüzgar nedeniyle söküldü. Vatandaş cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler yer yer kopmaların görüldüğü duvarın yaklaşık 3 kat boyunca söküldüğü görüldü. Olayla ilgili şans eseri yaralanan olmazken hastanede maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Devlet Hastanesi, Kırklareli, Lüleburgaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Metro istasyonundaki sapığın ifadesi ortaya çıktı: Bir anlık gafletle cinsel organımı çıkardım
Kaybolduktan 20 saat sonra bulunan yaşlı adamın ilk isteği çay oldu İranlı tır şoförü, Erzincan'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Yeraltı dünyasının ünlü ismi Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi Hülya Ağansoy hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 23:14:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fırtına yeni hastane inşaatını vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]