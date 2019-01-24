Son Dakika Haberleri: Fırtına Yön Tabelasını Devirdi

Fırtına Yön Tabelasını Devirdi

10 dakika önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde şiddetli etkili olan fırtına yoldaki yön tabelasını devirdi.

Fırtına Yön Tabelasını Devirdi, System.String[]
Denizli'nin Buldan ilçesinde şiddetli etkili olan fırtına yoldaki yön tabelasını devirdi.

Edinilen bilgiye göre, Buldan ilçesinde sabah saatlerinde itibaren etkili olan şiddetli rüzgar olumsuzlukları da beraberinde getirdi. İlçe girişinde refüjde bulunan ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan demir yön tabelası rüzgar nedeniyle devrildi. Yaklaşık iki metrekare olan tabelanın yola değil de refüje devrilmesi olası kazanın da önüne geçti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:35 Kaynak: İHA

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