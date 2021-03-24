Erzurum ve Muş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi (2) - Son Dakika

Erzurum ve Muş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi (2)
24.03.2021 11:10
7 KİŞİLİK AİLE EVSİZ KALDIMerkez Palandöken ilçesinin Kümevler Mahallesi'nde Fadime- Abdulkadir Yılmaz çiftinin 5 kız çocuğu ile yaşadığı evin çatısı gece fırtınada uçtu, bir bölümü de yıkıldı.
7 KİŞİLİK AİLE EVSİZ KALDI
Merkez Palandöken ilçesinin Kümevler Mahallesi'nde Fadime- Abdulkadir Yılmaz çiftinin 5 kız çocuğu ile yaşadığı evin çatısı gece fırtınada uçtu, bir bölümü de yıkıldı. Abdulkadir Yılmaz'ın, fırında pişirilen lavaş ekmeleri dağıtmak için kayınbiraderinden aldığı otomobil de üzerine taşların düşmesi sonucu hasar gördü. Korkudan evlerinin içine giremediklerini anlatan Yılmaz, "Hem evimi kaybettim hem de ödünç aldığım otomobili. Allah böyle bir afeti kimseye göstermesin. Yardım istiyoruz" dedi.
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