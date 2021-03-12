Fırtınada ahırın çatısı çöktü 3 inek telef oldu - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam etkili olan fırtınada, ahırın çatısı çökünce 3 inek telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlarca Mahallesi'nde dün gece meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle Saim Nergis'e ait ahırın çatısı çöktü. Çökme sırasında 3 inek telef oldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek gerekli incelemeleri yaptı.

Çamlarca Mahallesi'nin eski muhtarı Saim Nergis'in daha önce de çıkan yangında evinin yanarak kül olduğu öğrenildi. - ADANA