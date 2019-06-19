Son Dakika Haberleri: Fırtınada apartmanın çatısı uçtu
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Fırtınada apartmanın çatısı uçtu

36 dakika önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde etkili olan fırtınada, 5 katlı apartmanın çatısı, yerinden sökülerek, uçtu.

Fırtınada apartmanın çatısı uçtu, System.String[]
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde etkili olan fırtınada, 5 katlı apartmanın çatısı, yerinden sökülerek, uçtu. Bina çevresinde kimsenin olmamasıyla olası facia önlendi.
Gölcük'te, öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Değirmendere Merkez Mahallesi'nde bulunan, 5 katlı Niyaz Apartmanı'nın çatısı, fırtınada yerinden sökülerek, uçtu. Bu sırada bina çevresinde kimsenin olmamasıyla olası facia önlendi. İhbarla gelen belediye ekipleri, apartman sakinlerinin de yardımıyla çatı enkazını kaldırma çalışması başlattı.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:38 Kaynak: DHA
Gölcük, Kocaeli, Güncel
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