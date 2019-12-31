"Fırtınada Atatürk Havalimanı'nın yarısı kadar pas geçme yaşandı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Fırtınada Atatürk Havalimanı'nın yarısı kadar pas geçme yaşandı' - Son Dakika

"Fırtınada Atatürk Havalimanı'nın yarısı kadar pas geçme yaşandı"

6 saat önce

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, şehri etkileyen fırtına nedeniyle dün 13 uçağın pas geçmek zorunda kaldığını açıkladı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, şehri etkileyen fırtına nedeniyle dün 13 uçağın pas geçmek zorunda kaldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Uçakların pisti pas geçme oranında İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı'nın geçen yılki pas geçme sayısının yaklaşık olarak yarısı seviyesindedir" denildi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, fırtına nedeniyle çok sayıda uçağın pisti pas geçtiği iddialarını yalanladı. İGA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Özellikle belirtmek isteriz ki; havacılığın en önemli kuralı uçuş, can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu bilinçle çalışmalarını sürdüren İstanbul Havalimanı, İstanbul'u etkileyen olumsuz hava koşulları sonrası yolcuların bu durumdan etkilenmemesi adına çalışmalarını sürdürmektedir. İstanbul'da 2 gündür tüm ulaşım ağlarını olumsuz etkileyen hava şartları nedeni ile havalimanlarından gerçekleşen uçuşlarda da gecikmeler yaşanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nın uçak pas geçme oranlarının karşılaştırıldığı açıklamada, "30.12.2019 (dün) İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen operasyonda rüzgar sebebi ile 13 pas geçme yaşanmıştır. Bu yılın Nisan - Aralık dönemi ile geçen yılın aynı döneminde İstanbul Havalimanı ve Atatürk Havalimanı karşılaştırıldığında; İstanbul Havalimanı'nda 620 uçak pisti pas geçerken, bu rakam Atatürk Havalimanı'nda geçen yıl 1.016 olarak gerçekleşmiştir. Tüm bu yıl ortalamaları da gösteriyor ki; uçakların pisti pas geçme oranında İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı'nın geçen yılki pas geçme sayısının yaklaşık olarak yarısı seviyesindedir. Havacılıkta pas geçme ve divert, emniyetli bir uçuşun önemli aşaması olup pilotların uçuş güvenliği için uygun gördüğü prosedürlerdir. İstanbul'u etkileyen olumsuz hava koşullarına rağmen İstanbul Havalimanı'nda, operasyon kesintisiz olarak devam etmekte ve herhangi bir sefer iptali bulunmamaktadır" denildi.

(İHA)

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İGA: Olumsuz hava koşullarına rağmen İstanbul Havalimanı'nda herhangi bir sefer iptali yok
Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri Galatasaray'ın transfer gündemindeki Samatta İstanbul'a geldi 2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü

Son Dakika Haberleri
19:22 BAE'den, ABD'nin Irak'taki Haşdi Şabi üslerine düzenlediği saldırıya destek - Son Dakika
19:21 1,5 milyon liralık mandırasına elektrik hattı çektiremedi - Son Dakika
19:21 Hong kong'da 2020 kutlanıyor - Son Dakika
19:20 Kablo hırsızları tarım aracıyla kaçmak isterken yakalandı - Son Dakika
19:15 Hong Kong, protestoların gölgesinde 2020'yi karşıladı - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika
16:23 Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 19:27:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Fırtınada Atatürk Havalimanı'nın yarısı kadar pas geçme yaşandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]